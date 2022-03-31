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Мельниченко прокомментировал итоги встречи с президентом Белоруссии

17:10 | 31.03.2022 | Политика

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Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске в четверг, 31 марта.

Мельниченко прокомментировал итоги встречи с президентом Белоруссии

Фото: Pnzreg.ru

Отвечая на вопросы представителей белорусских СМИ, глава региона подчеркнул, что взаимные заинтересованности в сотрудничестве переходят в разряд реальных договоренностей.

«На встрече с президентом Республики Беларусь мы решили вопрос о поставке тракторов и комбайнов в Пензенскую область. Кроме того, мы заинтересованы в дорожной технике — порядка 200 «МАЗов» готовы в этом году закупить. У нас идет программа капитального ремонта — это значит, лифты надо менять. 50 лифтов мы закупили в Белоруссии в 2021 году. А всего в ближайшие два года нам придется поменять около 500 лифтов», — сказал Олег Мельниченко.

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«По направлению импортозамещения — 800 наименований. Прежде всего, это изделия — начиная от газовых горелок и заканчивая более серьезными вещами. То есть это широкий перечень наименований. И я думаю, что с большей частью этих изделий мы уже определились. Считаю, не зря мы вчера в Бресте посетили ключевые промышленные предприятия», — добавил он.

Губернатор отметил, что рассмотрена возможность замены европейских товаров на белорусские, также обсуждены производственные вопросы в сфере АПК.

«Пензенская область — это регион, который производит сахарный песок. У нас 56 тыс. га под сахарной свеклой. Но, к сожалению, семена европейские. Свеклоуборочная техника, которая на сегодняшний день есть, она тоже зарубежная. И здесь мы видим большой задел для сотрудничества — селекционные белорусские семена. В республике этим направлением достаточно серьезно занимаются, мы это знаем. И второе — возможно, какое-то совместное производство по выпуску свеклоуборочной техники», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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