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«Аквилон-Лизинг» за 9 месяцев 2022 года заключил новых сделок на 483 млн. рублей

13:00 | 07.11.2022 | Экономика

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Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. «Аквилон-Лизинг» за 9 месяцев 2022 года заключил новых сделок на сумму 483 млн. рублей. Об этом в интервью ИА «PenzaNews» сообщил генеральный директор компании Алексей Садчиков.

«Аквилон-Лизинг» за 9 месяцев 2022 года заключил новых сделок на 483 млн. рублей

Фото: пресс-служба компании «Аквилон-Лизинг»

«Это практически столько же, сколько за 9 месяцев 2021 года, тогда было 488 млн. рублей. Причем 90% всех заключенных сделок в этом году — это лизинг оборудования самого разного назначения», — сказал он.

По словам собеседника агентства, за III квартал удалось увеличить лизинговый портфель на 16,6 млн. рублей — с 1 млрд. 68,8 млн. рублей до 1 млрд. 85,4 млн. рублей.

«В течение всего года, несмотря на непростые условия, сохранялось высокое качество лизингового портфеля. Просроченная задолженность на 30 сентября 2022 года отсутствует. Лизингополучатели своевременно исполняют свои обязательства по договорам», — отметил Алексей Садчиков.

ООО «Аквилон-Лизинг» работает на лизинговом рынке с 2006 года.

Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.

Лизинговый портфель компании на 1 января 2022 года составлял 1 млрд. 124 млн. рублей.

В июне 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг компании «Аквилон-Лизинг» на уровне ВB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

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