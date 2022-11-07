19:21:55 Понедельник, 7 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Аквилон-Лизинг» строит планы по выходу на рынок с новым облигационным выпуском в 2023 году — Алексей Садчиков

16:53 | 07.11.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков заявил, что компания строит планы по выходу на рынок с новым облигационным выпуском в 2023 году.

«Аквилон-Лизинг» строит планы по выходу на рынок с новым облигационным выпуском в 2023 году — Алексей Садчиков

Фото: пресс-служба компании «Аквилон-Лизинг»

«100 млн. рублей, привлеченные от облигаций [от размещения дебютного трехлетнего выпуска облигаций на Московской бирже в ноябре 2021 года], были направлены на финансирование сделок, заключенных в конце 2021 года и в начале 2022-го. Условия займа предполагали ежеквартальное погашение: три выплаты [в феврале, мае и августе 2022 года] прошли в полном объеме, также в полном объеме погасим и ноябрьский купон. Действительно, в начале [текущего] года мы планировали разместить еще один заем на сумму 100 млн. рублей, однако пока отказались от этой идеи», — сказал он в интервью ИА «PenzaNews», отвечая на вопрос, будет ли продолжена практика размещения облигаций.

«Считаем, что сейчас не время для новых заимствований. Инвесторы требуют очень высокую премию за риск, и это значительно увеличивает стоимость такого финансирования», — пояснил собеседник агентства.

«Но мы рассчитываем, что ситуация изменится, и строим планы по выходу на рынок с новым облигационным выпуском теперь уже в следующем году», — добавил Алексей Садчиков.

ООО «Аквилон-Лизинг» работает на лизинговом рынке с 2006 года.

Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.

Лизинговый портфель компании на 1 января 2022 года составлял 1 млрд. 124 млн. рублей.

В июне 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг компании «Аквилон-Лизинг» на уровне ВB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом В селе Ульяновка Кузнецкого района при пожаре погиб мужчина
В Кузнецком районе в суд направлено дело по обвинению молодого человека в совершении ДТП, повлекшем смерть несовершеннолетней девушки В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом
Житель Пензы после звонка «сотрудника правоохранительных органов» перечислил более 2 млн. рублей на неизвестный счет Двоим жителям Кузнецка грозит реальный срок за кражу алкоголя из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама