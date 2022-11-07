«Аквилон-Лизинг» строит планы по выходу на рынок с новым облигационным выпуском в 2023 году — Алексей Садчиков Экономика

Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг» Алексей Садчиков заявил, что компания строит планы по выходу на рынок с новым облигационным выпуском в 2023 году.

Фото: пресс-служба компании «Аквилон-Лизинг»

«100 млн. рублей, привлеченные от облигаций [от размещения дебютного трехлетнего выпуска облигаций на Московской бирже в ноябре 2021 года], были направлены на финансирование сделок, заключенных в конце 2021 года и в начале 2022-го. Условия займа предполагали ежеквартальное погашение: три выплаты [в феврале, мае и августе 2022 года] прошли в полном объеме, также в полном объеме погасим и ноябрьский купон. Действительно, в начале [текущего] года мы планировали разместить еще один заем на сумму 100 млн. рублей, однако пока отказались от этой идеи», — сказал он в интервью ИА «PenzaNews», отвечая на вопрос, будет ли продолжена практика размещения облигаций.

«Считаем, что сейчас не время для новых заимствований. Инвесторы требуют очень высокую премию за риск, и это значительно увеличивает стоимость такого финансирования», — пояснил собеседник агентства.

«Но мы рассчитываем, что ситуация изменится, и строим планы по выходу на рынок с новым облигационным выпуском теперь уже в следующем году», — добавил Алексей Садчиков.

ООО « Аквилон-Лизинг » работает на лизинговом рынке с 2006 года.

Специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, дорожной, строительной и другой техники, а также автотранспорта и коммерческой недвижимости.

Лизинговый портфель компании на 1 января 2022 года составлял 1 млрд. 124 млн. рублей.

В июне 2022 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг компании «Аквилон-Лизинг» на уровне ВB(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».