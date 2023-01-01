Дефицит бюджета Пензенской области в 2023 году ожидается в размере 1,9 млрд. рублей Экономика

Пенза, 12 ноября 2022. PenzaNews. Дефицит бюджета Пензенской области в 2023 году ожидается в объеме 1,9 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Законодательного собрания по итогам публичных слушаний по проекту главного финансового документа региона, которые состоялись в минувшую пятницу, 11 ноября.

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«Основные параметры бюджета на 2023 год сформированы в следующих объемах: доходы — 71,6 млрд. рублей, расходы 73,5 млрд. рублей, дефицит — 1,9 млрд. рублей», — сказано в тексте.

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«В плановом периоде 2024 и 2025 годов доходы бюджета составят 71,9 млрд. рублей и 68,8 млрд. рублей, расходы — 71,4 млрд. рублей и 66,4 млрд. рублей соответственно. На 2024–2025 годы прогнозируется профицит в сумме 474,9 млн. рублей и 2,4 млрд. рублей», — добавляется в сообщении.

Ожидается, что проект бюджета Пензенской области в первом чтении будет рассмотрен депутатами Заксобрания на очередной сессии, которая намечена на пятницу, 25 ноября.

В окончательной редакции документ планируется утвердить в декабре.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2021 года бюджет Пензенской области на 2022 год был принят с дефицитом в 3,5 млрд. рублей. Общий объем доходов был утвержден в размере 69 млрд. рублей, расходов — 72,5 млрд. рублей.