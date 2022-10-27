Олег Мельниченко прокомментировал проект бюджета Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов Общество

Пенза, 27 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал проект бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, который был рассмотрен на заседании облправительства в четверг, 27 октября.

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу особо подчеркнуть, что он останется социально ориентированным. Как и прежде, среди наших главных приоритетов — здравоохранение, образование, поддержка граждан. Так, в 2023 году на социальное обеспечение населения будет направлено 6,7 млрд. рублей областного бюджета, что на 760 млн. больше, чем в этом. Предусмотрена индексация отдельных выплат на уровень инфляции. Кроме того, заложены средства на обеспечение мер поддержки семей мобилизованных пензенцев», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на поддержку граждан в жилищной сфере в бюджете предусмотрено около 1 млрд. рублей, в три раза больше средств будет направлено на поддержку молодых семей, почти на 100 млн. рублей увеличатся расходы на организацию отдыха и оздоровления детей.

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«Заложены серьезные средства на строительство и ремонт социально значимых объектов — около 6 млрд. рублей. Большая часть будет направлена на объекты здравоохранения и образования, в частности, на строительство пяти школ: в Бессоновке, селах Засечное и Большой Вьяс, а также в Пензе — на улице Измайлова и микрорайоне Заря», — сообщил Олег Мельниченко.

По его словам, будет продолжено развитие транспортной инфраструктуры в Пензенской городской агломерации.

«Будем строить контактные сети, депо, приобретем троллейбусы», — уточнил губернатор.

«Окончательный вид бюджет приобретет после того, как будет рассмотрен в Законодательном собрании региона, но начало положено: уже сейчас можно с уверенностью сказать, что все социальные обязательства перед жителями мы выполним на 100%», — подчеркнул Олег Мельниченко.