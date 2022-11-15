Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2022 года Экономика

Пенза, 15 ноября 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2022 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 46,7%, или на 46,5 млн. рублей, и на 1 октября составила 146,1 млн. рублей; чистая прибыль выросла на 91%, или 63,6 млн. рублей, и достигла 133,4 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 391,2 млн. рублей, чистые процентные доходы — 231,1 млн. рублей, чистые комиссионные доходы — 133,2 млн. рублей. Операционные расходы снизились на 4,3% за счет повышения эффективности деятельности банка. Общий объем доходов на 1 октября 2022 года составил 691,1 млн. рублей.

Активы банка на начало октября составили 6,52 млрд. рублей, собственный капитал — 657 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму около 4,3 млрд. рублей, из них более 2 млрд. рублей направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 893 млн. рублей в рамках федеральных программ поддержки субъектов МСП.

Кредитный портфель банка на 1 октября 2022 года составил 4,2 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов достиг 2,9 млрд. рублей. Кредиты физическим лицам увеличились на 4,3% — до 1,26 млрд. рублей, в том числе за счет роста ипотечного портфеля на 16,3%. С 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года жилищные кредиты были предоставлены на сумму 0,16 млрд. рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,6 млрд. рублей, объем вкладов населения и остатков на счетах физлиц — 3 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2,6 млрд. рублей.

Резервы ликвидности составили почти 2,5 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 октября 2022 года составляют: Н1.2 — 10,17% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,64% при минимальном значении 8%; Н3 — 72,37% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Комментируя результаты работы, председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин отметил, что на общем фоне снижения деловой активности, вызванной сложными внешними условиями для российской экономики, банк продолжает уверенно развиваться и принимать участие в государственных программах поддержки бизнеса и населения.

«Наши результаты существенно выше, чем в среднем по рынку финансовых услуг в стране. Это свидетельство правильно выстроенной тактики, а также высокого доверия клиентов. Банк «Кузнецкий» в очередной раз подтверждает свою надежность, устойчивость и прибыльность, работая на благо своего региона», — подчеркнул он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.