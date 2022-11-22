Двойных и Мельниченко обсудили вопросы развития АПК и соблюдения экологического законодательства Экономика

Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках рабочего визита в регион представителей комитета обсудили вопросы развития АПК и соблюдения экологического законодательства.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор подчеркнул, что за последнее десятилетие пензенский АПК стал флагманом областной экономики — сельское хозяйство дает 20% валового регионального продукта, производство пищевых продуктов — 9%.

«По итогам уборочной кампании наш регион — лидер в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур: 39,5 центнера с га. Обмолочено 3,2 млн. тонн зерновых. Такие показатели были достигнуты всего трижды в истории Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко.

«Сегодня вы побывали на нашем старейшем предприятии «Маяк», познакомились с производством, увидели очистные сооружения, которые сейчас модернизируются. В этом году системообразующая компания организовала расчистку русла реки Старая Сура», — добавил он.

Александр Двойных отметил важные перемены, связанные с реализуемым при содействии правительства Пензенской области планом мероприятий по ликвидации последствий вредного воздействия производства ОАО «Маяк» на местную экологическую среду.

Глава региона уточнил, что цель реализации данного проекта — добиться такого уровня очистки производственных стоков, чтобы сбрасываемая вода была по качеству выше, чем при ее заборе из реки.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, общая сумма затрат по программе составит порядка 1 млрд. рублей.

В настоящее время две бумагоделательные машины уже оснащены дополнительными очистными сооружениями. Сейчас ведется модернизация не только цеховых, но и общефабричных очистных сооружений.

Проект предусматривает применение системы глубокой биологической очистки производственных сточных вод, установку самопромывных песочных фильтров, создание станции ультрафиолетового обеззараживания.

На данный момент часть оборудования приобретена и находится на площадке «Маяка». Модернизацию очистных сооружений планируется завершить в июне 2024 года.