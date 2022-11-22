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Олег Мельниченко прокомментировал открытие племенного репродуктора индейки ГК «Дамате»

11:00 | 22.11.2022 | Экономика

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Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал открытие племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате», которое состоялось в Тюменской области в минувший понедельник, 21 ноября.

Олег Мельниченко прокомментировал открытие племенного репродуктора индейки ГК «Дамате»

Фото: Pnzreg.ru

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл крупнейший в России племенной репродуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн. яиц в год в Тюменской области. Как отметил президент, создание своего селекционно-генетического резерва — это вопрос научного, продовольственного суверенитета страны. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Николаевич Патрушев также отметил важность проекта и подтвердил перспективность развития отечественной селекции и генетики», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Чем это важно для Пензенской области? Все инкубационное яйцо с него будет отправляться на комплекс по производству индейки в наш регион», — пояснил Олег Мельниченко.

«Как отметил председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Александрович Бабаев, племенной репродуктор совокупно с репродуктором в Ростовской области и с учетом партнерского проекта в Пензенской области полностью закроет потребность в инкубационном яйце и снизит зависимость от зарубежных поставок племенного материала», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что в современных реалиях это особенно важно; кроме того, удаленность родительского стада от основного производства значительно снизит биологические риски.

«ГК «Дамате» — один из крупнейших инвесторов в Пензенской области. В нашем регионе находится самый большой в России комплекс полного цикла по производству индейки, запущен высокотехнологичный завод глубокой переработки птицы. Предприятие постоянно расширяет мощности, реализуются новые проекты. А это дополнительные рабочие места, прирост валового регионального продукта, качественное местное продовольствие», — напомнил Олег Мельниченко.

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