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Николай Кузяков стал победителем премии «Топ-100 предпринимателей БРИКС» в номинации «Прорыв года»

13:58 | 01.12.2022 | Экономика

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Пенза, 1 декабря 2022. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, сооснователь кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков стал победителем международной премии «Топ-100 предпринимателей БРИКС» в номинации «Прорыв года».

Николай Кузяков стал победителем премии «Топ-100 предпринимателей БРИКС» в номинации «Прорыв года»

Фото: Vk.com/kuzjakov

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках международного делового форума БРИКС+, который прошел в Москве с 28 по 30 ноября. Участие в нем приняли более 400 бизнесменов из 28 государств.

Как отмечается на сайте премии, всего было подано свыше 1 тыс. заявок от предпринимателей из стран «пятерки», наибольшее количество поступило из России, Индии и Китая.

«Члены международного жюри провели большую работу по оценке всех заявок, таким образом отобрано 100 лучших предпринимателей до 40 лет включительно по десяти различным номинациям», — говорится в тексте.

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