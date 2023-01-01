Принят бюджет Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов Экономика

Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов принят во втором чтении в ходе пятой очередной сессии Законодательного собрания, состоявшейся в пятницу, 16 декабря.

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Основные параметры главного финансового документа региона с учетом изменений сформированы в следующих объемах: в 2023 году доходы составят 76 млрд. 881,1 млн. рублей, расходы — 81 млрд. 237,7 млн. рублей, дефицит — 4 млрд. 356,6 млн. рублей; в 2024-м доходы прогнозируются в размере 75 млрд. 297,6 млн. рублей, расходы — 74 млрд. 822,7 млн. рублей, профицит — 474,9 млн. рублей; в 2025-м доходы запланированы в сумме 76 млрд. 604,1 млн. рублей, расходы — 74 млрд. 194,6 млн. рублей, профицит — 2 млрд. 409,5 млн. рублей.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, вопрос о проекте бюджета на ближайшие три года является одним из самых важных.

«Планируя расходные статьи бюджета, мы определяем задачи, которые необходимо решать в первую очередь», — сказал он.

«Ключевым приоритетом остается развитие отраслей социально-культурной сферы. Значительные средства выделяются на поддержку реального сектора экономики, на улучшение инженерной, транспортной инфраструктуры, на создание комфортных условий для жизни населения», — подчеркнул Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.

Председатель Заксобрания поблагодарил губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, правительство, депутатов и представителей гражданского общества за совместную работу над проектом бюджета.