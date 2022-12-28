Пензенская область в 2022 году показала рост в ведущих отраслях экономики и промышленности — Мельниченко Экономика

Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что, несмотря на сложности, регион в этом году показал рост в ведущих отраслях экономики и промышленности и успешно справился с вызовами.

Фото: Pnzreg.ru

«Несмотря на все сложности, в 2022 году наша область показала рост во всех ведущих отраслях экономики и промышленности. Аграрии собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых, предприятия развивали импортозамещающие направления. У нас был создан штаб и разработан комплексный план по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях недружественных действий иностранных государств. Такая работа была вознаграждена: Пензенская область справилась с вызовами и сохранила устойчивость», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам заседания совета по инновациям и инвестициям, который состоялся в правительстве Пензенской области во вторник, 27 декабря.

Он добавил, что поддержка реального сектора экономики будет продолжена.

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«Объем его финансирования на 2023 год, предварительно, составляет 5,2 млрд. рублей. Будем строить инфраструктуру для новых инвестпроектов, развивать новые направления логистики — это сейчас приобретает особое значение. Например, в рамках проекта «Пенза — Харбин» к 2024 году построим логистический хаб с ежемесячным объемом перевозки грузов железнодорожным транспортом до 10 тыс. тонн», — отметил Олег Мельниченко.

Кроме того, по его словам, будет возобновлена организация бизнес-миссий.

«Надо создавать новые связи, демонстрировать свою продукцию зарубежным партнерам, заключать контракты. Пензенские товары хорошего качества, на них, уверен, будет спрос», — подчеркнул губернатор.