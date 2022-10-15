Пензенский губернатор и начальник КбшЖД обсудили направления дальнейшего сотрудничества Общество

Пенза, 15 октября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев обсудили направления дальнейшего сотрудничества в ходе рабочей встречи, которая состоялась в минувшую пятницу, 14 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона отметил важность конструктивного взаимодействия правительства Пензенской области с «Российскими железными дорогами».

«Благодаря эффективной совместной работе видна неплохая динамика в сфере пассажирских перевозок. Растет пассажиропоток по направлениям дальнего следования и пригородному направлению. За 9 месяцев этого года перевезено около 957 тыс. пассажиров, в том числе 47 тыс. студентов и школьников, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года. Более чем на 15% увеличился пассажиропоток по маршруту «Пенза — Пачелма». Люди оценили комфорт нового рельсового автобуса «Орлан», который начал курсировать по этому направлению в декабре прошлого года. Мы соблюдаем договоренности, компенсацию выпадающих от пригородных перевозок доходов мы предусмотрели в региональном бюджете в полном объеме», — сказал Олег Мельниченко.

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В свою очередь Вячеслав Дмитриев акцентировал внимание на том, что это сотрудничество имеет стратегическое значение, поскольку от его эффективности во многом зависит социально-экономическое развитие Пензенской области.

«На маршруте «Пенза — Кузнецк» начинает курсировать скорый пригородный поезд «Сурская стрела» — современный состав нового поколения, отвечающий всем требованиям безопасности и комфорта перевозки пассажиров. В перспективе его возможно сделать ежедневным», — сказал начальник КбшЖД.

«По проектам дальнего следования в следующем году планируется запуск нового скорого поезда «Самара — Уфа — Санкт-Петербург», который будет следовать через Пензу. Маршрут объединяет девять столиц российских регионов. Мы уверены в его успешности», — подчеркнул Вячеслав Дмитриев.

Также планируется развивать логистический маршрут «Пенза — Харбин» и другие направления грузоперевозок, сообщает пресс-служба облправительства.