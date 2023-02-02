Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 2022 год исполнен на 103,3% Экономика

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. Доходы в сумме 96 млрд. 868,7 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в 2022 году, план выполнен на 103,3%. Соответствующая информация размещена на сайте регионального Минфина, при этом указано, что данные являются оперативными.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 65 млрд. 752,2 млн. рублей, или 105,1% к плану; безвозмездные поступления — 31 млрд. 116,5 млн. рублей, или 99,6%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 102,9%: при плане в 80 млрд. 984,7 млн. рублей фактически поступило 83 млрд. 358,5 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 52 млрд. 269,7 млн. рублей при ожидаемом объеме 49 млрд. 790,1 млн. рублей, план выполнен на 105%.