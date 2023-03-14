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Инвестиции в основной капитал в Пензенской области в 2022 году составили 103,8 млрд. рублей

18:00 | 14.03.2023 | Экономика

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Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. 103 млрд. 836,9 млн. рублей инвестиций использовано на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области в 2022 году, что в сопоставимых ценах на 7,1% меньше по сравнению с уровнем 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

Инвестиции в основной капитал в Пензенской области в 2022 году составили 103,8 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В видовой структуре преобладали инвестиции на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, на долю которых в общем объеме пришлось 40,6%; на строительство зданий и сооружений — 36,2%; на возведение жилья — 18,9%.

В течение 2022 года организациями — без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, — освоено 59,7 млрд. рублей инвестиций.

Согласно данным Пензастата, наиболее привлекательными для вложения инвестиций в основной капитал были такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

Основным источником инвестиционной деятельности организаций-застройщиков — без учета субъектов малого предпринимательства — являлись привлеченные средства (53,6% от общего объема капитальных затрат). На собственные средства организаций пришлось 46,4%.

Среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе, на долю которой пришлось 42,6% от общего объема инвестиций. На Пензенский район пришлось 8,1% инвестиций в основной капитал, на Колышлейский — 6,1%, на Нижнеломовский — 4,6%, на Спасский — 4,2%, на Бессоновский — 4,1%.

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