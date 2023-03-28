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Из Пензенской области в Китай отправлен железнодорожный состав с подсолнечным маслом

17:40 | 28.03.2023 | Экономика

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Пенза, 28 марта 2023. PenzaNews. Железнодорожный состав с 1,8 тыс. тонн подсолнечного масла отправлен из Пензенской области в Китай. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона во вторник, 28 марта.

Из Пензенской области в Китай отправлен железнодорожный состав с подсолнечным маслом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со станции Пенза-II в Харбин (Китайская Народная Республика) отправился первый с начала ввода пандемийных ограничений контейнерный поезд. Он состоит из 82 контейнеров, загруженных 1,8 тыс. тонн подсолнечного масла», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что продукция для отправки была произведена на маслозаводе «Пензенский», который входит в российско-китайскую агропромышленную группу «РусГрейн».

В сообщении напоминается, что проект по созданию логистического хаба «Пенза — Харбин» ведется в регионе с 2021 года.

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«Сейчас идет строительство объектов логистического комплекса в районе железнодорожных станций Лунино и Пенза-II. Как раз в начале 2023 года был подписан договор аренды участка на станции Пенза-II под грузовой таможенный склад временного хранения. Это будет первый подобный склад в регионе», — прокомментировал министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов, слова которого приводятся на сайте.

В тексте указано также, что в качестве наиболее востребованной российской продукции китайская сторона обозначает растительные масла, пшеничную и кукурузную муку, сухие молочные продукты, кукурузу.

«Несмотря на то, что поставки уже ведутся (за вторую половину прошлого года из Китая в Пензу было доставлено 74 контейнера с различной продукцией по заказам пензенских предприятий), полноценно функционировать хаб начнет только к 2024 году», — отмечается в сообщении.

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