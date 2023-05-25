Банк «Кузнецкий» запустил переводы в армянских драмах, киргизских сомах и таджикских сомони Экономика

Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» запустил переводы в армянских драмах, киргизских сомах и таджикских сомони для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 25 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Также при расчетах со странами зарубежья банк осуществляет операции в казахстанских тенге, китайских юанях и белорусских рублях», — напоминается в пресс-релизе.

В нем отмечается, что открытие валютных счетов и консультации по внешнеэкономической деятельности осуществляются в банке «Кузнецкий» бесплатно.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.