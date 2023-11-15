Наблюдательный совет одобрил заявку на расширение границ ТОР «Заречный» Экономика

Пенза, 15 ноября 2023. PenzaNews. Члены наблюдательного совета территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области утвердили подготовленную АО «Атом-ТОР» заявку на расширение границ ТОР для последующего включения новых резидентов, она будет направлена в Минэкономразвития РФ.

Фото: Merp.pnzreg.ru

Соответствующее решение принято в ходе очередного заседания совета, которое состоялось под председательством главы регионального кабинета министров Николая Симонова в минувший вторник, 14 ноября.

Территорию опережающего развития предлагается дополнить 71 участком общей площадью 119,07 га. На данный момент ее площадь составляет 211,3 га.

Согласно сведениям, представленным на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, в настоящее время на площадках ТОР «Заречный» зарегистрировано 13 компаний-резидентов, объем вложенных инвестиций составил 891,4 млн. рублей, создано более 280 новых рабочих мест.

В заявке на расширение границ упоминаются бизнес-планы 10 инвесторов, в том числе проекты по созданию производства запасных частей для железнодорожного транспорта и деталей тепловозов, осей прицепного оборудования, токарных патронов, комплекса по глубокой переработке картофеля и другие.

Ожидается, что общий объем инвестиций по проектам составит более 2,9 млрд. рублей, будет создано около 400 новых рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 июля 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области.

Документом были определены границы ТОР, виды экономической деятельности, при которых применяется особый правовой режим, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов — 5 млн. рублей.