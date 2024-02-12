Виталий Савельев посетил с рабочим визитом Пензенскую область Экономика

Пенза, 12 февраля 2024. PenzaNews. Министр транспорта России Виталий Савельев посетил с рабочим визитом Пензенскую область.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи с коллективом ФКУ «Поволжуправтодор» он напомнил, что через неделю федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Росавтодора отметит 78-ю годовщину со дня образования.

«Ваш коллектив — один из старейших отраслевых предприятий в стране. Созданное сразу после войны управление было призвано обслуживать важный участок трассы, соединявший столицу с Куйбышевым, сегодня — Самарой. «Поволжуправтодор» обслуживает сеть автомобильных дорог протяженностью более 2,3 тыс. км. В центре вашего внимания 12 трасс общего пользования. Вы обеспечиваете связанность шести регионов Российской Федерации», — сказал Виталий Савельев.

Он подчеркнул, что усилиями данного подразделения ежегодно выполняется огромный объем работ, однако основная их часть приходится на одну из ключевых транспортных артерий России — федеральную трассу М5 «Урал». До 2026 года здесь планируется ввести в эксплуатацию пять масштабных объектов, приступить к строительству Южного обхода Рязани. В Мордовии и частично в границах Рязанской области строится транспортный обход сразу шести населенных пунктов. Несколько крупных проектов реализуется в Пензенской области. Среди них — обход Спасска.

В целом российские дорожники в 2023 году показали рекордные результаты. Построено и отремонтировано более 31 тыс. км дорог, уложено свыше 243 млн. кв. метров асфальтобетона.

В завершение встречи Виталий Савельев вручил ведомственные награды работникам, внесшим особый вклад в развитие транспортной отрасли региона.

Кроме того, в рамках визита в регион глава Минтранса вместе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко осмотрел производственную базу компании «ЭСВО», которая занимается разработкой, производством, модернизацией и обслуживанием авиационных учебно-тренировочных средств.

Фото: Pnzreg.ru

Виталий Савельев отметил, что Минтранс России уделяет особое внимание использованию тренажеров в подготовке специалистов гражданской авиации, ими оснащены три отраслевых вуза: Московский государственный технический университет гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова и Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева.

«Обучающиеся обеспечены возможностью отработки своих навыков на тренажерах. Отрабатываются действия пилота, диспетчера, других специалистов авиационного персонала в условиях, которые не отработать в реальных полетах — действия в аварийной ситуации, при отказе авиационной техники или полеты при предельных метеорологических условиях. Безусловно, мы будем обновлять учебную технику, опираясь на наши лучшие отечественные разработки», — сказал министр.

Как подчеркнул Олег Мельниченко, очень важно, что сохранена база, которая позволила возобновить разработку и производство авиатренажеров.

«На предприятии заняты порядка 350 человек, достойная для Пензенского региона средняя заработная плата — 137 тыс. рублей», — отметил он.

Научно-технический и кадровый потенциал предприятия позволяет проводить разработку комплексных процедурных учебно-тренировочных средств, учебных классов инженерно-технического состава, а также автоматических систем обучения для подготовки специалистов различных профессий.

Министр и губернатор также осмотрели стройплощадку транспортно-пересадочного узла. Объект имеет особую значимость для обеспечения транспортной связи, в том числе с микрорайоном «Город Спутник», в котором проживают 45 тыс. человек.

Фото: Pnzreg.ru

«Строительство транспортно-пересадочного узла — это шаг в развитии комфортной пассажирской логистики. Пересадка с одного на другой вид транспорта (автобус — троллейбус) станет быстрее и удобнее. Регионы продолжают развивать инфраструктуру общественного транспорта, а федеральный центр помогает с поставкой подвижного состава», — сказал Виталий Савельев, слова которого приводятся на сайте Минтранса РФ.

В ходе рабочей встречи с главой региона министр отметил положительную динамику работы транспортного комплекса Пензенской области.

В частности, продолжается реализация важных проектов развития дорожной инфраструктуры. В прошлом году была завершена реконструкция участка дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, в этом — планируется закончить строительство транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».