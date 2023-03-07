Олег Мельниченко назвал проект развития общественного транспорта ключевым для Пензенской агломерации Общество

Пенза, 7 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко назвал проект комплексного развития общественного транспорта ключевым для Пензенской городской агломерации.

Фото: Pnzreg.ru

«Для Пензы и агломерации этот проект очень важен, является ключевым», — сказал он в ходе состоявшегося во вторник, 7 марта, заседания регионального правительства, на котором рассматривался вопрос о реализации проекта, предусматривающего строительство транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации.

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Данный проект, в частности, предполагает возведение транспортно-пересадочного узла, контактной сети, а также двух тяговых подстанций в микрорайоне «Город Спутник». Помимо этого, планируется обустроить пункт предрейсового осмотра и освидетельствования водителей, места диагностики и мойки троллейбусов, а также кассу с пунктом выдачи валидаторов.

Олег Мельниченко потребовал от ответственных лиц строго соблюдать график введения объектов инфраструктуры в эксплуатацию.

Как доложил глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев, к строительству уже приступили: ведется работа по созданию троллейбусной линии протяженностью 3,3 км на улицах Сухумской, Олимпийской, Фонтанной, Светлой и Радужной, сообщает пресс-служба регионального правительства.