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Создана рабочая группа по вопросу реализации проекта модернизации аэропортового комплекса Пензы

10:03 | 24.02.2024 | Экономика

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Пенза, 24 февраля 2024. PenzaNews. Рабочая группа по вопросу реализации проекта модернизации аэропортового комплекса со строительством нового здания аэровокзала создана в Пензе.

Создана рабочая группа по вопросу реализации проекта модернизации аэропортового комплекса Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее состав утвержден распоряжением правительства Пензенской области №128-рП от 20 февраля 2024 года.

Согласно тексту документа, который подписал глава облправительства Николай Симонов, рабочую группу возглавил зампред правительства Пензенской области Алексей Костин, функции его заместителя будет выполнять министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин, секретарем рабочей группы стала консультант управления транспорта Минцифры Татьяна Пименова.

Также в рабочую группу вошли руководители четырех региональных ведомств — министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев, министр государственного имущества Андрей Кудинов, министр финансов Любовь Финогеева и министр экономического развития и промышленности Алмаз Хакимов.

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Кроме того, в ее состав включены глава Пензы Александр Басенко, генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Сергей Матюкин и директор ГБУ «Аэропорт города Пензы» Юрий Осколков.

Комплекс объектов аэропорта Пензы был включен в прогнозный перечень имущества Пензенской области, разрешенного к приватизации в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов. Также в этом перечне значится проектно-сметная документация на строительство здания аэровокзала Пензы.

7 декабря 2023 года в ходе прямой линии губернатор Олег Мельниченко сообщил, что вопрос модернизации аэропорта будет решаться с помощью государственно-частного партнерства.

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