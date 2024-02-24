Создана рабочая группа по вопросу реализации проекта модернизации аэропортового комплекса Пензы Экономика

Пенза, 24 февраля 2024. PenzaNews. Рабочая группа по вопросу реализации проекта модернизации аэропортового комплекса со строительством нового здания аэровокзала создана в Пензе.

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Ее состав утвержден распоряжением правительства Пензенской области №128-рП от 20 февраля 2024 года.

Согласно тексту документа, который подписал глава облправительства Николай Симонов, рабочую группу возглавил зампред правительства Пензенской области Алексей Костин, функции его заместителя будет выполнять министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин, секретарем рабочей группы стала консультант управления транспорта Минцифры Татьяна Пименова.

Также в рабочую группу вошли руководители четырех региональных ведомств — министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев, министр государственного имущества Андрей Кудинов, министр финансов Любовь Финогеева и министр экономического развития и промышленности Алмаз Хакимов.

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Кроме того, в ее состав включены глава Пензы Александр Басенко, генеральный директор АО «Корпорация развития Пензенской области» Сергей Матюкин и директор ГБУ «Аэропорт города Пензы» Юрий Осколков.

Комплекс объектов аэропорта Пензы был включен в прогнозный перечень имущества Пензенской области, разрешенного к приватизации в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов. Также в этом перечне значится проектно-сметная документация на строительство здания аэровокзала Пензы.

7 декабря 2023 года в ходе прямой линии губернатор Олег Мельниченко сообщил, что вопрос модернизации аэропорта будет решаться с помощью государственно-частного партнерства.