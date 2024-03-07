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В Пензенской области создана рабочая группа по сотрудничеству с Гагаузией

15:15 | 07.03.2024 | Экономика

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Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется вопросами сотрудничества региона с Гагаузией.

В Пензенской области создана рабочая группа по сотрудничеству с Гагаузией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подписал распоряжение о создании пензенской части рабочей группы под руководством вице-губернатора Сергея Федотова, которая будет заниматься вопросами социально-экономического сотрудничества Пензенской области с Гагаузией. Документы уже направлены главе автономии Евгении Александровне Гуцул, с которой мы в минувшее воскресенье обсудили ключевые вопросы взаимодействия наших регионов, пообщавшись на Всемирном фестивале молодежи в Сочи», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 7 марта.

Он добавил, что накануне Евгения Гуцул сообщила о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Глава автономного территориального объединения заявляет, что руководство Республики Молдова из-за своей резко прозападной позиции душит развитие Гагаузии. Действия власти, которые Евгения Александровна прямо называет беззаконными, являются местью за гражданскую позицию гагаузов, которые ориентированы на выстраивание конструктивных отношений с Россией. Ограничение бюджета региона, нарушение законных прав его жителей, попытки дестабилизации общества — обо всем этом глава Гагаузии не боится заявлять открыто. Власти Молдовы тут же показали хваленую европейскую демократию в действии — на главу Гагаузии заведено уголовное дело. Это реакция на сближение Гагаузии с Россией. Думаю, что таким образом молдавские «прозападники» демонстрируют свой страх. Они не уверены в правильности выбранной позиции, в народной поддержке, в том, что им удастся надолго удержаться у власти, и переходят на репрессивные методы. Но этот путь ведет в тупик», — отметил Олег Мельниченко.

«Только опора на мнение граждан, на честность и открытость во взаимоотношениях с соседями, на позитивное сотрудничество может принести положительный эффект. Мы продолжим строить взаимоотношения с Гагаузией, потому что вместе мы сможем сделать больше хорошего для будущего наших регионов», — подчеркнул пензенский губернатор.

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