Пензенский вице-губернатор и заместитель председателя брестского облисполкома обсудили укрепление сотрудничества регионов Экономика

Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и заместитель председателя брестского облисполкома Дмитрий Городецкий приняли участие в совещании рабочей группы по межрегиональному взаимодействию, которое состоялось в формате видеоконференции.

Фото: Pnzreg.ru

Сергей Федотов отметил, что подписанный в 2023 году план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве помогает двигаться в нужном направлении.

«Уже немало сделано и в рамках плана, и помимо него. Мы продолжаем развивать межмуниципальное сотрудничество. В прошлом году было реализовано 17 мероприятий, с начала этого года уже четыре — и в экономической, и в культурной, и в образовательной сферах. Немало совместных проектов в области патриотического воспитания молодежи», — сказал он.

В свою очередь Дмитрий Городецкий подчеркнул, что белорусская сторона всегда готова к реализации совместных инициатив во всех отраслях деятельности.

В плане мероприятий на 2024 год — участие пензенской делегации в международной специализированной выставке «Белагро», которая пройдет в июне, сообщает пресс-служба облправительства.