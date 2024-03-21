Николай Симонов и Александр Гаврилов обсудили перспективы развития электросетевого комплекса Пензенской области Экономика

Пенза, 21 марта 2024. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов в ходе встречи обсудили итоги работы компании в 2023 году, а также перспективы развития электросетевого комплекса региона.

Фото: Pnzreg.ru

Филиал «Россети Волга» – «Пензаэнерго» обеспечил технологическое присоединение и выдал электрическую мощность свыше 2,4 тыс. объектов, более половины из них — жилые дома.

«В Пензенской области активными темпами идет жилищное строительство, для нас очень важна оперативная работа по подключению к энергоснабжению жилых домов, а также объектов бизнеса и социальной инфраструктуры», — цитирует Николая Симонова пресс-служба облправительства.

Среди присоединенных в 2023 году к сетям филиала объектов социальной инфраструктуры 64 относятся к сфере здравоохранения и социальных услуг (ФАПы, врачебные амбулатории, другие объекты). С опережением графика получил электроэнергию новый лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера.

Обеспечено подключение к электрическим сетям пяти объектов сферы образования, в том числе школы в селе Большой Вьяс Лунинского района.

В 2024 году пензенский филиал компании «Россети Волга» проведет комплекс работ для присоединения к электрическим сетям врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечения электроэнергией строящихся микрорайонов «Лугометрия» и «Город Спутник», инвестиционной площадки промышленно-производственного типа в Заре и других значимых для региона объектов.

В 2023 году финансирование инвестиционной программы компании в Пензенской области составило около 1 млрд. рублей. В 2024 году намечено нарастить объемы финансирования и направить на реализацию плановых инвестпроектов 1,2 млрд. рублей.

«Россети Волга» совместно с правительством Пензенской области рассматривают возможности дальнейшего роста инвестиций в электросетевой комплекс региона.

«В настоящее время обсуждаются параметры регуляторного соглашения, которое позволит компании наращивать инвестиционный потенциал в интересах региона. Пензенская область активно развивается, и мы совместно с правительством области прорабатываем наиболее эффективные пути инфраструктурного обеспечения этого развития», — отметил Александр Гаврилов, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.