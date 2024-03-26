В правительстве Пензенской области прошло заседание стратегического совета региона Экономика

Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Заседание стратегического совета Пензенской области состоялось в круглом зале регионального правительства под председательством губернатора Олега Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

Участие в заседании приняли сенаторы, депутаты Госдумы, руководители промышленных, аграрных и строительных предприятий, представители бизнеса, общественных и религиозных организаций, учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

«По итогам 2023 года отмечу главное. Экономика и социальная сфера Пензенской области сохраняют стабильность, несмотря на санкционное давление. Мы успешно адаптируемся к новым условиям. В Пензенской области отмечается положительная динамика по основным показателям: валовому внутреннему продукту, обороту организаций, промышленному и сельскохозяйственному производству, строительству», — сказал глава региона.

«Значимую роль в наших достижениях играет поддержка президента страны Владимира Владимировича Путина. В послании Федеральному Собранию президент предложил новые национальные проекты, сейчас их внутреннее содержание находится в стадии разработки, в которой активно участвуют не только федеральные министерства, но и мы — на уровне регионов. Сделать предстоит много, президент поставил задачи во всех сферах», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

В ходе заседания совета прозвучали конкретные предложения. Они касались, в частности, увеличения элеваторных мощностей региона, подготовки квалифицированных кадров для реального сектора экономики и сферы здравоохранения, улучшения инфраструктуры для промышленного кластера, социальной поддержки семей участников СВО, капитального ремонта школьных спортзалов, модернизации базы учреждений среднего профессионального образования, включая студенческие общежития.

Олег Мельниченко заверил, что все предложения обязательно будут учтены при принятии управленческих решений, выстраивании бюджетной политики и корректировке стратегии социально-экономического развития Пензенской области.

Стратегический совет Пензенской области — совещательный и экспертно-консультативный орган, созданный для рассмотрения общественно значимых стратегических вопросов социально-экономического и общественно-политического развития региона, а также подготовки предложений по ним.

Закон «О стратегическом совете Пензенской области» был принят в феврале 2023 года. В марте губернатор Олег Мельниченко подписал указ о создании совета.