В Пензе пройдет конференция, посвященная государственным, муниципальным и корпоративным закупкам Экономика

Пенза, 30 марта 2024. PenzaNews. Конференция, посвященная государственным, муниципальным и корпоративным закупкам, пройдет в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе в предстоящую пятницу, 5 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Основной темой мероприятия станет применение законодательства о контрактной системе, в том числе новый этап цифровизации закупок с 1 апреля 2024 года. Кроме того, будут рассмотрены вопросы организации и проведения закупок в сфере строительства, а также административная и судебная практика в сфере закупок», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что предстоящее мероприятие станет площадкой для обмена опытом представителей органов власти, заказчиков, контролеров, сотрудников финансовых институтов и институтов развития, поставщиков и экспертов.

«Участие в конференции бесплатное», — указано в сообщении.