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Пензенская область находится в «зеленой» зоне Минстроя РФ по темпам ввода жилья — губернатор

14:53 | 02.04.2024 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. Пензенская область находится в «зеленой» зоне Минстроя России по темпам ввода жилья. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства.

Пензенская область находится в «зеленой» зоне Минстроя РФ по темпам ввода жилья — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область находится в «зеленой» зоне Минстроя России по темпам ввода жилья. Большинство муниципальных образований ведут в этом направлении активную работу. Остальным тоже нужно наращивать динамику», — сказал он.

«От успешности нашей работы во многом зависит дальнейшее участие региона в федеральных программах», — добавил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на оперативные данные, по итогам I квартала 2024 года в Пензенской области введено в эксплуатацию более 188,4 тыс. кв. метров жилья (112,2% к соответствующему периоду 2023 года): индивидуальное жилищное строительство — более 129 тыс. кв. метров (137,8%), многоквартирные дома — более 59,4 тыс. кв. метров (почти 80% к уровню прошлого года).

Всего в 2024 году в Пензенской области планируется ввести 982 тыс. кв. метров жилья.

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