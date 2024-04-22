Пензенская делегация начала работу на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте Экономика

Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с министром экономического развития и промышленности региона Алмазом Хакимовым начала работу на IV международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в понедельник, 22 апреля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, на коллективном стенде в павильоне национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр» свою продукцию представили семь предприятий машиностроительного комплекса Пензенской области: «Пензаспецавтомаш», СКБ «Арматул», «Пензэнергомаш», «ЦеСИС», «ПЗТГ», «Каменский завод трубопроводной арматуры» и «Сплайн-М».

Программой пребывания делегации предусмотрено обсуждение развития сотрудничества в рамках заключенных соглашений с Ташкентской и Андижанской областями, подписание ряда соглашений с представителями бизнес-сообщества Узбекистана и посещение предприятий.

Выставка продлится по 24 апреля.