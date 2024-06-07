Мельниченко пригласил Гуцул посетить Пензенскую область Экономика

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи, состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пригласил главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул посетить всероссийский лермонтовский праздник поэзии, который ежегодно проходит в государственном музее-заповеднике «Тарханы».

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году исполняется 210 лет со дня рождения великого поэта Михаила Лермонтова. Большая часть его короткой, но очень яркой жизни прошла в имении бабушки в «Тарханах», на пензенской земле. Каждый год мы проводим там праздник поэзии с большой культурной программой, приглашаем вас к нам», — сказал Олег Мельниченко.

Он также предложил гагаузским поэтам, писателям, литературным и театральным критикам принимать участие в творческих конкурсах, которые проводятся в Пензенской области.

«Даже дистанционно жители наших регионов могут больше узнавать о культуре друг друга. Это могут быть совместные творческие проекты, видеотрансляция концертов. Будем налаживать культурный обмен», — предложил губернатор.

«Никто не может помешать нашим народам дружить», — цитирует Евгению Гуцул пресс-служба правительства Пензенской области.

В своем Telegram-канале Олег Мельниченко напомнил, что в начале весны по итогам встречи на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи была создана рабочая группа по сотрудничеству с Гагаузией.

«Встретились на ПМЭФ с Евгенией Александровной Гуцул. [...] В марте мы общались в Сочи, где проходил Всемирный фестиваль молодежи, договорились об активизации сотрудничества между нашими регионами. Создали рабочую группу, которая прорабатывает детали взаимодействия. У Республики Молдова сейчас очень непростой момент. В октябре предстоят президентские выборы. Евгения Александровна считает, что нынешний проамериканский режим Майи Санду ведет страну к потере государственности — возможно, через разыгрывание украинского сценария с Гагаузией и Приднестровьем», — написал губернатор.

Он добавил, что выразил свою поддержку людям, настроенным на возобновление добрых взаимоотношений с Россией.

«Верю, что здравый смысл восторжествует и наши страны вновь вернутся к дружбе и сотрудничеству», — подчеркнул Олег Мельниченко.