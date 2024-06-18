Олег Мельниченко возглавил делегацию Пензенской области на международной торговой ярмарке «Сугд-2024» в Таджикистане Экономика

Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил делегацию региона на X международной торговой ярмарке «Сугд-2024» в Таджикистане.

Фото: Pnzreg.ru

«Прибыли в Ходжент, где делегация Пензенской области будет работать на международной торговой ярмарке «Сугд-2024». Наш регион впервые принимает в ней участие. Провели деловую встречу с председателем Согдийской области Республики Таджикистан. Раджаббой Ахмадзода сообщил, что заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве наших регионов. Сейчас Таджикистан занимает четвертое место в общем объеме пензенского экспорта», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале утром во вторник, 18 июня.

Он выразил мнение, что у Пензенской и Согдийской областей есть большой потенциал для совместной работы.

«Наши торгово-промышленные палаты уже взаимодействуют в рамках подписанного в прошлом году соглашения о сотрудничестве», — отметил губернатор.

По словам Олега Мельниченко, в Таджикистане делегация Пензенской области, помимо работы на ярмарке, примет участие в форуме, посвященном торговым и инвестиционным возможностям, а также перспективам сотрудничества.