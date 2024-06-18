10:02:37 Вторник, 18 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко возглавил делегацию Пензенской области на международной торговой ярмарке «Сугд-2024» в Таджикистане

09:28 | 18.06.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил делегацию региона на X международной торговой ярмарке «Сугд-2024» в Таджикистане.

Олег Мельниченко возглавил делегацию Пензенской области на международной торговой ярмарке «Сугд-2024» в Таджикистане

Фото: Pnzreg.ru

«Прибыли в Ходжент, где делегация Пензенской области будет работать на международной торговой ярмарке «Сугд-2024». Наш регион впервые принимает в ней участие. Провели деловую встречу с председателем Согдийской области Республики Таджикистан. Раджаббой Ахмадзода сообщил, что заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве наших регионов. Сейчас Таджикистан занимает четвертое место в общем объеме пензенского экспорта», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале утром во вторник, 18 июня.

Он выразил мнение, что у Пензенской и Согдийской областей есть большой потенциал для совместной работы.

«Наши торгово-промышленные палаты уже взаимодействуют в рамках подписанного в прошлом году соглашения о сотрудничестве», — отметил губернатор.

По словам Олега Мельниченко, в Таджикистане делегация Пензенской области, помимо работы на ярмарке, примет участие в форуме, посвященном торговым и инвестиционным возможностям, а также перспективам сотрудничества.

Читайте также
В Лунино водитель «BMW X6» сбил ребенка Житель Каменки обвиняется в причинении смерти знакомому
В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка Руководитель подрядной компании оштрафован за срыв сроков монтажа оборудования на спортплощадке для сдачи ГТО в селе Лопатино
Жительница Заречного угрожала знакомой убийством, возбуждено уголовное дело В Городищенском районе ликвидирован лесной пожар
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама