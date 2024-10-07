Оборот общественного питания в Пензенской области за 8 месяцев 2024 года вырос на 11,3% Экономика

Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Оборот общественного питания в Пензенской области в январе–августе 2024 года составил 10 млрд. 346,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным данным, в январе текущего года оборот общепита в регионе составлял 1 млрд. 231,8 млн. рублей, в феврале — 1 млрд. 225,8 млн. рублей, в марте — 1 млрд. 260,3 млн. рублей.

Во II квартале показатели были выше: в апреле — 1 млрд. 363,6 млн. рублей, в мае — 1 млрд. 366 млн. рублей, в июне — 1 млрд. 304,2 млн. рублей.

Затем оборот общественного питания вновь опустился ниже отметки в 1,3 млрд. рублей: в июле он составил 1 млрд. 296,3 млн. рублей, в августе — 1 млрд. 298,1 млн. рублей.

Оборот общественного питания в Пензенской области в 2023 году достиг 12 млрд. 805,3 млн. рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 4,1%.