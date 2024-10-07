20:19:00 Понедельник, 7 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Оборот общественного питания в Пензенской области за 8 месяцев 2024 года вырос на 11,3%

09:00 | 07.10.2024 | Экономика

Печать

Пенза, 7 октября 2024. PenzaNews. Оборот общественного питания в Пензенской области в январе–августе 2024 года составил 10 млрд. 346,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Оборот общественного питания в Пензенской области за 8 месяцев 2024 года вырос на 11,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, в январе текущего года оборот общепита в регионе составлял 1 млрд. 231,8 млн. рублей, в феврале — 1 млрд. 225,8 млн. рублей, в марте — 1 млрд. 260,3 млн. рублей.

Во II квартале показатели были выше: в апреле — 1 млрд. 363,6 млн. рублей, в мае — 1 млрд. 366 млн. рублей, в июне — 1 млрд. 304,2 млн. рублей.

Затем оборот общественного питания вновь опустился ниже отметки в 1,3 млрд. рублей: в июле он составил 1 млрд. 296,3 млн. рублей, в августе — 1 млрд. 298,1 млн. рублей.

Оборот общественного питания в Пензенской области в 2023 году достиг 12 млрд. 805,3 млн. рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 4,1%.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев
Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября В Кузнецке начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла Умер настоятель Успенского собора Пензы Сергий Лоскутов
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама