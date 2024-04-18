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Олег Мельниченко осмотрел в ДНР объекты, восстанавливаемые пензенским «Мостовиком»

17:55 | 18.04.2024 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко после визита в Запорожскую область посетил Донецкую народную республику, где осмотрел объекты, восстанавливаемые пензенской компанией «Мостовик».

Олег Мельниченко осмотрел в ДНР объекты, восстанавливаемые пензенским «Мостовиком»

Фото: Pnzreg.ru

«Наши специалисты поднимают инфраструктуру буквально из руин. Сейчас «Мостовик» одновременно восстанавливает сразу 8 мостовых сооружений. Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на улице Интернациональной в Мариуполе собираются завершить в конце апреля. На капремонт этого объекта ушло меньше года. Пензенцы работают ударными темпами. Сотрудники «Мостовика» понимают, насколько мост важен для возвращения города к полноценной жизни», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 18 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

«Постепенно будет восстановлено все разрушенное. Наш президент Владимир Владимирович Путин поручил уделять социально важным объектам в новых российских регионах первоочередное внимание. Люди заслужили это своими стойкостью и мужеством, нужно оправдать их ожидания», — подчеркнул он.

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Олег Мельниченко напомнил, что «Мостовик» восстанавливает в ДНР не только мосты, но и дороги: чтобы иметь качественный строительный материал, пензенское предприятие два года назад организовало производство на базе Каранского карьера в Тельмановском районе, где работы не велись с 2008 года.

«Теперь там кипит жизнь. На предприятии работает около 250 человек, большинство из них — местные жители. Совсем скоро в полную силу заработает еще один новый завод — по производству минерального порошка. Выход на производственную мощность (9 тыс. тонн в месяц) планируется к концу мая. Новые предприятия, новые рабочие места, новая жизнь в Донецкой народной республике», — отметил губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

«Думаем над организацией поставок в Пензенскую область минеральных материалов для дорожного строительства. В Каранском карьере добывают гранит очень высокого качества, именно из него строились многие объекты к московской Олимпиаде-80. Планируем использовать этот долговечный и качественный материал при строительстве пензенских дорог», — написал Олег Мельниченко.

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