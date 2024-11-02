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«Атоммаш» получил статус малой технологической компании

11:00 | 02.11.2024 | Экономика

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Пенза, 2 ноября 2024. PenzaNews. ООО «Атоммаш», которое реализует инвестпроект по созданию производства запасных частей для тепловозов и является первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Заречный» в Пензенской области, включено в реестр малых технологических компаний (МТК) Минэкономразвития РФ.

«Атоммаш» получил статус малой технологической компании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь предприятие имеет статус МТК и может рассчитывать на поддержку и развитие своего бизнеса», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного.

В нем отмечается, что в реестр МТК попадают технологические компании, прошедшие независимую экспертизу и имеющие положительное экспертное заключение.

«Наличие компании в реестре упрощенно «открывает доступ» к мерам поддержки, без дополнительного сбора документов и подтверждений», — поясняется в тексте.

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