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Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 12 ноября

14:45 | 02.11.2024 | Экономика

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Пенза, 2 ноября 2024. PenzaNews. Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов пройдут во вторник, 12 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Законодательного собрания региона.

Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 12 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Публичные слушания состоятся в режиме видеоконференцсвязи. [...] Прямая трансляция [...] на официальном сайте Законодательного собрания начнется 12 ноября в 11.00», — указано в тексте.

В нем добавляется, что ознакомиться с проектом закона о бюджете можно на сайте регионального парламента, где также предусмотрена возможность до 11 ноября включительно оставить свои замечания и предложения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 октября проект бюджета Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов был одобрен на заседании регионального правительства, в конце октября — внесен в Законодательное собрание.

После публичных слушаний проект закона о бюджете будет рассмотрен депутатами: на ноябрьской сессии — в первом чтении, на декабрьской — во втором.

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