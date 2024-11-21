В Пензе на заседании совета по инновациям и инвестициям обсудили предложения по реализации новых инвестпроектов Экономика

Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Предложения по реализации новых инвестпроектов обсудили на заседании совета по инновациям и инвестициям, которое состоялось в правительстве Пензенской области в минувшую среду, 20 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, было озвучено предложение о создании агротехнопарка, который будет ориентирован на производство и сбыт натуральной сельскохозяйственной продукции пензенских производителей в столичных регионах. Для этого в первую очередь необходима площадка с удобной логистикой.

По словам инициатора проекта, председателя совета по инновациям и инвестициям Олега Тоцкого, главной целью работы агротехнопарка является поддержка сельхозтоваропроизводителей, особенно малого бизнеса.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил представить бизнес-модель реализации проекта.

В свою очередь жители Богословского сельсовета Пензенского района хотят создать садовый парк в традициях китайской культуры.

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В селе Малая Валяевка имеется подходящий по концепции земельный участок площадью около 3 га — сухой овраг с перепадом высоты до 22 метров. В будущем там может появиться комплекс объектов, зданий и сооружений, соответствующих китайской философии.

«Идея создания садового парка зародилась после неоднократных дружественных визитов делегации Пензенской области в провинцию Шэньси Китайской Народной Республики», — пояснила глава администрации Богословского сельсовета Светлана Капленкова.

Глава региона подчеркнул, что задача сложная.

«Китайцы с осторожностью воспринимают проекты, связанные с воплощением их культуры на территории других стран. Но все равно надо предлагать, надо смотреть», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.