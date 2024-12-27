Минфин Пензенской области подвел итоги исполнения консолидированного бюджета региона по доходам за январь-ноябрь Экономика

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области провело анализ исполнения консолидированного бюджета региона за январь-ноябрь 2024 года.

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«За отчетный период в консолидированный бюджет Пензенской области поступило доходов в сумме 104 млрд. 543,1 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 77 млрд. 774,2 млн. рублей (105,8% к плану), безвозмездные поступления — 26 млрд. 768,9 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина региона.

В нем добавляется, что в бюджет Пензенской области поступило 89 млрд. 280,7 млн. рублей, из них поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 62 млрд. 751,1 млн. рублей при запланированном объеме 59 млрд. 245,3 млн. рублей, план выполнен на 105,9%.