17:17:43 Суббота, 1 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко и Чернышов обсудили реализацию инвестпроекта в Леонидовке

12:03 | 30.01.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ Михаил Чернышов обсудили ход реализации в Леонидовке инвестиционного проекта, предусматривающего создание предприятия по переработке и хранению лубяных культур, сырья и продукции из них.

Мельниченко и Чернышов обсудили реализацию инвестпроекта в Леонидовке

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили реализующийся в Леонидовке инвестпроект с Михаилом Александровичем Чернышовым. Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге РФ, которое он возглавляет с 2024 года, проделало в нашем регионе огромную работу. Не секрет, что в свое время здесь было сосредоточено большое количество химических вооружений, поэтому построили предприятие по их ликвидации. К 2015 году процесс завершился. Сейчас Пензенская область — это чистая территория», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 30 января.

Читайте также

Пензенская область и ГК «Коноплекс» подписали протокол о намерениях по сотрудничеству

Он отметил, что «важнейшая государственная задача успешно решена в короткие сроки, но расположенный в Леонидовке комплекс не должен стоять без дела».

Губернатор подчеркнул, что объект нужно вовлекать в экономический оборот, создавать рабочие места и налогооблагаемую базу.

«На сегодня завершены работы по газификации площадки, техническому перевооружению котельной с переводом на газ. Федеральное управление ведет решение юридических вопросов», — сообщил Олег Мельниченко.

Читайте также
В Пензе около 10 школ присоединились к проекту «Музыка вместо звонков» Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО
Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества Новый знакомый предложил проводить жительницу Пензы и ограбил ее по пути из развлекательного заведения
В Пензенской области за сутки произошло два пожара Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама