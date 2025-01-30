Мельниченко и Чернышов обсудили реализацию инвестпроекта в Леонидовке Экономика

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и руководитель Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ Михаил Чернышов обсудили ход реализации в Леонидовке инвестиционного проекта, предусматривающего создание предприятия по переработке и хранению лубяных культур, сырья и продукции из них.

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили реализующийся в Леонидовке инвестпроект с Михаилом Александровичем Чернышовым. Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге РФ, которое он возглавляет с 2024 года, проделало в нашем регионе огромную работу. Не секрет, что в свое время здесь было сосредоточено большое количество химических вооружений, поэтому построили предприятие по их ликвидации. К 2015 году процесс завершился. Сейчас Пензенская область — это чистая территория», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 30 января.

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Он отметил, что «важнейшая государственная задача успешно решена в короткие сроки, но расположенный в Леонидовке комплекс не должен стоять без дела».

Губернатор подчеркнул, что объект нужно вовлекать в экономический оборот, создавать рабочие места и налогооблагаемую базу.

«На сегодня завершены работы по газификации площадки, техническому перевооружению котельной с переводом на газ. Федеральное управление ведет решение юридических вопросов», — сообщил Олег Мельниченко.