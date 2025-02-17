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Мельниченко и Байдаров обсудили направления сотрудничества Пензенской области и «Росатома»

16:04 | 17.02.2025 | Экономика

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Пенза, 17 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации «Росатом» Дмитрий Байдаров обсудили направления двустороннего сотрудничества в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона.

Мельниченко и Байдаров обсудили направления сотрудничества Пензенской области и «Росатома»

Фото: Pnzreg.ru

«Провел рабочую встречу с директором департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации «Росатом» Дмитрием Юрьевичем Байдаровым. В ноябре прошлого года в технопарке «Рамеев» мы провели День Росатома в Пензенской области, собрав представителей наших предприятий и организаций, бизнеса и общественности, студенческого сообщества. Главной темой разговора стали перспективы совместных высокотехнологичных проектов в здравоохранении, образовании, промышленности, IT и логистике», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в понедельник, 17 февраля, утверждена дорожная карта взаимодействия «Росатома» и Пензенской области, которая включает в себя 24 мероприятия.

По словам Олега Мельниченко, подписание дорожной карты стало конкретным шагом по воплощению ранее намеченных планов в реальность.

«Ядерная медицина, композитные материалы, роботизация и автоматизация производств, научно-техническое сотрудничество и подготовка кадров — вот направления, по которым будем работать. Уверен, что мы успешно выполним намеченные задачи, направленные на развитие Пензенского региона и укрепление научно-производственной мощи страны», — подчеркнул губернатор.

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