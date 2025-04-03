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Пензенская делегация в Минске посетила технопарк и тракторный завод

09:50 | 03.04.2025 | Экономика

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Пенза, 3 апреля 2025. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко посетила Минский городской технопарк и тракторный завод.

Пензенская делегация в Минске посетила технопарк и тракторный завод

Фото: Pnzreg.ru

«Минский технопарк — крупнейший в Беларуси. Главный его резидент — «МотоВелоЗавод». Он является преемником советского Минского мотоциклетно-велосипедного завода. Новую жизнь предприятие получило при поддержке президента Беларуси. Сейчас здесь выпускают мотоциклы, мопеды и скутеры, а также порядка 130 моделей велосипедов. Еще одна легенда белорусской промышленности — Минский тракторный завод, где мы осмотрели производственные площадки и выставку готовой продукции», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале поздно вечером в минувшую среду, 2 апреля.

«Уверен, что сегодняшний рабочий визит на минские заводы позволил нашим промышленникам получить ценный опыт и наметить новые горизонты для развития предприятий», — добавил он.


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