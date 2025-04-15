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Олег Мельниченко посетил асфальтобетонный завод «Пензавтодора»

09:41 | 15.04.2025 | Экономика

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Пенза, 15 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил асфальтобетонный завод муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор».

Олег Мельниченко посетил асфальтобетонный завод «Пензавтодора»

Фото: Pnzreg.ru

«Проверил работу нового асфальтобетонного завода «Пензавтодора», строительство которого шло с 2023 года. Производство уже запущено — сейчас завершается внутренняя отделка помещений административно-бытового корпуса. Пробные 17,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси изготовили в прошлом году, в этом планируется — порядка 60 тыс. Материал направим на восстановление основных городских магистралей. Это 140 тыс. кв. метров дорожного полотна общей протяженностью свыше 10 км. В первую очередь к 9 Мая новый асфальт уложим на проспекте Победы, где будут проходить основные массовые мероприятия, посвященные 80-летию Победы», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 14 апреля.

Он отметил, что благодаря работе нового асфальтобетонного завода себестоимость выпускаемой продукции будет на 20% ниже рыночной.

«Это не только существенная экономия бюджетных средств, но и повышение качества производимой смеси за счет созданной новой современной лаборатории», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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