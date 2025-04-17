Пензенская область получит дополнительные средства на реализацию программы комплексного развития территорий Экономика

Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. Пять регионов — Ставропольский край, Пензенская, Псковская, Тамбовская области и Чечня — получат в 2025 году дополнительное финансирование в размере более 1,2 млрд. рублей на реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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«Федеральное финансирование позволит увеличить объемы жилищного строительства в этих регионах и построить новые инфраструктурные объекты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров.

Согласно представленным сведениям, размер субсидии, которая будет предоставлена Пензенской области, составит 225 млн. рублей.

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По информации пресс-службы правительства России, механизм комплексного развития территорий был запущен в 2021 году. На сегодняшний день он является одним из приоритетных направлений градостроительного развития регионов.

С помощью КРТ можно ликвидировать ветхое и аварийное жилье, переселять граждан в новые благоустроенные дома, а также вести строительство объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Соответствующая работа ведется в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».