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Пензенская область получит дополнительные средства на реализацию программы комплексного развития территорий

15:25 | 17.04.2025 | Экономика

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Пенза, 17 апреля 2025. PenzaNews. Пять регионов — Ставропольский край, Пензенская, Псковская, Тамбовская области и Чечня — получат в 2025 году дополнительное финансирование в размере более 1,2 млрд. рублей на реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Пензенская область получит дополнительные средства на реализацию программы комплексного развития территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Федеральное финансирование позволит увеличить объемы жилищного строительства в этих регионах и построить новые инфраструктурные объекты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров.

Согласно представленным сведениям, размер субсидии, которая будет предоставлена Пензенской области, составит 225 млн. рублей.

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По информации пресс-службы правительства России, механизм комплексного развития территорий был запущен в 2021 году. На сегодняшний день он является одним из приоритетных направлений градостроительного развития регионов.

С помощью КРТ можно ликвидировать ветхое и аварийное жилье, переселять граждан в новые благоустроенные дома, а также вести строительство объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Соответствующая работа ведется в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».


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