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«ОАПХ» будет заниматься только операциями с земельными фондами — Олег Мельниченко

18:19 | 22.04.2025 | Экономика

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Пенза, 22 апреля 2025. PenzaNews. Акционерное общество «Областной агропромышленный холдинг» будет заниматься только операциями с земельными фондами. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«ОАПХ» будет заниматься только операциями с земельными фондами — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Агрохолдинг будет заниматься только операциями с земельными фондами, все непрофильное должно уйти в государственную собственность», — сказал он в ходе заседания регионального правительства, одной из тем которого стали итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Пензенской области более 50%.

«Все акции, все имущество необходимо по максимуму забрать в государственную собственность. И то же самое по многообразным юридическим лицам — слить в одно, сделать предельно прозрачным», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Ранее губернатор сообщил, что «Пензенский тепличный комбинат» будет передан в государственную собственность, а санаторий «Тарханы» в Пятигорске и пансионат «Приморский» в Кабардинке, принадлежащие АО «Сельская здравница», станут государственными автономными учреждениями.


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