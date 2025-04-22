Санаторий «Тарханы» и пансионат «Приморский» станут государственными автономными учреждениями Общество

Пенза, 22 апреля 2025. PenzaNews. Санаторий «Тарханы» в Пятигорске и пансионат «Приморский» в Кабардинке, принадлежащие АО «Сельская здравница», станут государственными автономными учреждениями. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поручил передать «Пензенский тепличный комбинат» в государственную собственность. [...] Аналогичным образом поступим с санаторием «Тарханы» и пансионатом «Приморский», принадлежащими «Сельской здравнице». До 1 января 2026 года они должны стать государственными автономными учреждениями», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале после заседания регионального правительства, одной из тем которого стали итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Пензенской области более 50%.

«В перспективе сделаем базу отдыха на Черном море [пансионат «Приморский»] круглогодичной», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сентябре 2024 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил представить ему дорожную карту по тому, как «Тарханы» и «Приморский» сменят форму собственности и станут государственными бюджетными учреждениями.