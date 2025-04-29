Пензенский губернатор предложил хокимияту Ташкентской области сотрудничество в реализации ряда инвестпроектов Экономика

Пенза, 29 апреля 2025. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и хокима Ташкентской области Узбекистана Зойира Мирзаева состоялась на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте.

Фото: Pnzreg.ru

Зойир Мирзаев осмотрел пензенскую экспозицию и пообщался с руководителями предприятий. Свою продукцию презентовали компании «Спецхиммаш», «Пензкомпрессормаш», «ПТПА-Партнер», «Промгазтехнологии», «Импульс-Атом», изготавливающие высокотехнологичное оборудование для нефтяной, газовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности.

«Ташкентская область считается наиболее промышленно развитой из регионов Узбекистана», — отметил хоким.

«У нас есть химическая промышленность, добывают нефть, мы сейчас строим новый завод, поэтому нам интересны производственные мощности Пензенского региона. У нас были договоренности по сотрудничеству в туристической сфере, Пензу планировал летом посетить мой заместитель. Думаю, мы расширим обсуждение направлений сотрудничества», — сказал Зойир Мирзаев.

«Уверен, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего взаимодействия и промышленной кооперации», — ответил Олег Мельниченко.

Он предложил хокимияту Ташкентской области сотрудничество в реализации ряда инвестиционных проектов.

«Мы рассматриваем возможность создания в Узбекистане совместного предприятия по производству противотаранных шлагбаумов для железной дороги. Инициатор проекта — пензенская компания «ЦеСИС» — один из ведущих в России производителей инженерных средств охраны», — сказал глава региона.

«Я вижу в Ташкентской области настоящий строительный бум, строятся жилые дома и социально значимые объекты. Можем поставлять в Ташкентскую область корпусную мебель», — добавил он.

Зойир Мирзаев предложил присутствующим на выставке представителям компании «SV-мебель» рассмотреть возможность организации совместного производства, подчеркнув интерес к кооперации.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, также на рассмотрение было вынесено взаимодействие в сферах здравоохранения, производства сельскохозяйственной и коммунальной техники, автозаправочных станций и авиазаправщиков.