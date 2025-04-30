Олег Мельниченко предложил железнодорожной компании Узбекистана наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства Экономика

Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил главному инженеру АО «Узбекистон темир йуллари» Шарафиддину Кадирову наладить поставки производимых в регионе инженерных охранных систем в ходе встречи, состоявшейся на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Фото: T.me/omelnichenko

«Предложил главному инженеру железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари» Шарафиддину Тахировичу Кадирову наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства. Любому стратегическому предприятию, особенно в транспортной сфере, необходимо обеспечение безопасности. Наш регион — признанный лидер производства инженерных средств и систем охраны. Пензенская область занимает более 60% российского рынка. Познакомил Шарафиддина Тахировича с руководством компании «ЦеСИС», которая уже почти четверть века обеспечивает средствами и системами охраны государственные границы и стратегические корпорации», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 29 апреля.

«Еще предлагаем железнодорожникам комплектующие, чтобы производство шло непосредственно на территории Узбекистана, а также оборудование для дезинфекции», — добавил он.