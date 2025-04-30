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Олег Мельниченко предложил железнодорожной компании Узбекистана наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства

10:13 | 30.04.2025 | Экономика

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Пенза, 30 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил главному инженеру АО «Узбекистон темир йуллари» Шарафиддину Кадирову наладить поставки производимых в регионе инженерных охранных систем в ходе встречи, состоявшейся на международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Олег Мельниченко предложил железнодорожной компании Узбекистана наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства

Фото: T.me/omelnichenko

«Предложил главному инженеру железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари» Шарафиддину Тахировичу Кадирову наладить поставки инженерных охранных систем пензенского производства. Любому стратегическому предприятию, особенно в транспортной сфере, необходимо обеспечение безопасности. Наш регион — признанный лидер производства инженерных средств и систем охраны. Пензенская область занимает более 60% российского рынка. Познакомил Шарафиддина Тахировича с руководством компании «ЦеСИС», которая уже почти четверть века обеспечивает средствами и системами охраны государственные границы и стратегические корпорации», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 29 апреля.

«Еще предлагаем железнодорожникам комплектующие, чтобы производство шло непосредственно на территории Узбекистана, а также оборудование для дезинфекции», — добавил он.


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