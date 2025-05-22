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Глава Пензы подвел итоги рабочего визита в КНР

17:21 | 22.05.2025 | Экономика

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Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов подвел итоги рабочего визита в Китайскую Народную Республику.

Глава Пензы подвел итоги рабочего визита в КНР

Фото: Penza-gorod.ru

«Завершили деловую миссию в КНР, которую инициировал наш губернатор Олег Владимирович Мельниченко. Программа получилась насыщенной и продуктивной. Безусловно, между Пензой и провинцией Шэньси наметились положительные тенденции в развитии всестороннего сотрудничества», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 22 мая.

Олег Денисов сообщил, что члены пензенской делегации обсудили вопросы кооперации с местными ведущими предприятиями в станкостроительной сфере, машиностроении и пищевой промышленности.

«С зарубежными партнерами, которые уже занимаются реализацией нашей продукции, рассмотрели возможность расширения поставок и выхода новых товаропроизводителей на рынок Китая. Корпорация развития Пензенской области заключила соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по созданию производства машиностроительной компании «Косун» в Пензе. Это может стать началом долгосрочного и взаимовыгодного союза», — добавил глава города.

Он поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.

«В каждом городе нас приветствовали с теплотой и уважением. Ждем бизнес-делегацию с ответным визитом для укрепления торгово-экономических связей», — подчеркнул Олег Денисов.


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