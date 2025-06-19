В первый день ПМЭФ стенд Пензенской области посетили около 500 человек Экономика

Санкт-Петербург, 19 июня 2025. PenzaNews. Примерно 500 человек посетили стенд Пензенской области в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«В первый день Петербургского международного экономического форума особой популярностью пользовался стенд дополненной реальности Пензенской области, который посетили порядка 500 человек. Один из образцов нашей промышленности — специализированный наземный тренажер летчика, изготовленный из российских комплектующих. Тренажер имитирует работу приборного оборудования самолетов», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 18 июня.

Он пояснил, что тренажер предназначен для отработки как стандартных ситуаций — запуск двигателя, полет, так и нештатных — пожар на борту, отказ приборов, катапультирование пилота.

«Интересна и «экскурсия» по будущему пензенскому аэровокзалу, строительство которого мы также планируем обсудить на ПМЭФ», — отметил Олег Мельниченко.