В Пензенской области намечено расширить сеть выездных классов школ искусств Образование

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Сеть выездных классов школ искусств намечено расширить в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Эту работу рекомендовано провести муниципальным органам управления образования.

Предполагается, что будут разработаны адаптивные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения равного доступа всех учащихся к дополнительному образованию.

Кроме того, содержание дополнительного образования будет обновлено за счет создания программ, наиболее востребованных среди детей и подростков. Средства на эти цели заложены в бюджет Пензенской области на 2017 год.

Создание сети выездных классов школ искусств в Пензенской области было начато в 2008 году.

Методика их организации была опробована колышлейской школой искусств, которая в ряде сел открыла выездные классы: фортепьянного исполнительского мастерства, хоровой, хореографический, народного искусства и эстетического развития.

Впоследствии в рамках расширения сети выездных классов дополнительно начали проводить обучение по изобразительному и театральному искусству, а также музыкальным специальностям — аккордеон, баян, флейта, гитара, домра, скрипка, фольклор, вокал, сольфеджио и хор.