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Отборочный тур интеллектуальной игры «Умники и умницы» пройдет в Пензе 10 февраля

09:52 | 11.01.2017 | Образование

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Отборочный тур интеллектуальной игры «Умники и умницы» пройдет в Пензе 10 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Института регионального развития области Анна Демина.

Отборочный тур интеллектуальной игры «Умники и умницы» пройдет в Пензе 10 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тема интеллектуального состязания — «Лермонтов». Финал игры планируется провести в мае в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, задания отборочного тура составлены по двум темам — «Лермонтов и Тарханы» и «Поэмы М.Ю. Лермонтова».

«Победители финальной игры примут участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники», — добавила собеседница агентства.
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