В Пензе семь педагогов претендуют на звание «Воспитатель года» Образование

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Семь педагогов принимают участие в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года», очные туры которого пройдут в Пензе 4 и 7 апреля.

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За звание лучшего борются воспитатель детсада №4 «Солнышко» Елена Спирина, воспитатель детсада №10 «Калейдоскоп» Оксана Заболотина, воспитатель детсада №110 «Страна чудес» Светлана Хохлова, инструктор по физической культуре детсада №57 «Матрешка» Маргарита Ежова, учитель-логопед детсада «Солнечный лучик» Марина Краснова, воспитатель филиала №1 «Садко» детсада №130 Юлия Ермишина и воспитатель филиала №1 «Красная Шапочка» детсада №147 Татьяна Мамонтьева.

В рамках заочного тура оценивались интернет-портфолио участников, методические разработки и эссе «Я педагог».

Во втором туре во вторник, 4 апреля, участники продемонстрируют свои теоретические и практические навыки на конкурсе «Я мастер своего дела», а также представят материалы о своем педагогическом опыте.

В ходе третьего тура в предстоящую пятницу, 7 апреля, они покажут визитки в конкурсе «Здравствуйте, это я», а также проведут мастер-классы для педагогов детсадов, сообщается на сайте управления образования Пензы.