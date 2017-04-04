17:00:22 Вторник, 4 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ В Пензе почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга

В Пензе семь педагогов претендуют на звание «Воспитатель года»

10:44 | 04.04.2017 | Образование

Печать

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Семь педагогов принимают участие в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года», очные туры которого пройдут в Пензе 4 и 7 апреля.

В Пензе семь педагогов претендуют на звание «Воспитатель года»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За звание лучшего борются воспитатель детсада №4 «Солнышко» Елена Спирина, воспитатель детсада №10 «Калейдоскоп» Оксана Заболотина, воспитатель детсада №110 «Страна чудес» Светлана Хохлова, инструктор по физической культуре детсада №57 «Матрешка» Маргарита Ежова, учитель-логопед детсада «Солнечный лучик» Марина Краснова, воспитатель филиала №1 «Садко» детсада №130 Юлия Ермишина и воспитатель филиала №1 «Красная Шапочка» детсада №147 Татьяна Мамонтьева.

В рамках заочного тура оценивались интернет-портфолио участников, методические разработки и эссе «Я педагог».

Во втором туре во вторник, 4 апреля, участники продемонстрируют свои теоретические и практические навыки на конкурсе «Я мастер своего дела», а также представят материалы о своем педагогическом опыте.

В ходе третьего тура в предстоящую пятницу, 7 апреля, они покажут визитки в конкурсе «Здравствуйте, это я», а также проведут мастер-классы для педагогов детсадов, сообщается на сайте управления образования Пензы.
Актуальное
Читайте также
В пензенской колонии №8 обнаружены заточки, лезвия и самодельная проводка В Пензе «Городские аптеки» оштрафованы за невыполнение требований Роспотребнадзора
Пензенские армяне соберутся на концерте ко Дню материнства и красоты Двое пензенских регбистов примут участие в чемпионате Европы
В пензенской картинной галерее начала работу выставка-продажа растений Устный ЕГЭ по английскому языку в прошел в Пензе без сбоев
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама