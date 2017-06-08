14:14:57 Четверг, 8 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Обустройство центра «Дом Вероники» для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности

В Пензенской области 11 педагогов получат по 100 тыс. рублей на инновационные проекты

12:29 | 08.06.2017 | Образование

Печать

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Одиннадцать победителей конкурса «Педагогическая инициатива», организованного в Пензенской области, получат на реализацию своих инновационных проектов по 100 тыс. рублей.

В Пензенской области 11 педагогов получат по 100 тыс. рублей на инновационные проекты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К участию в нем допускаются педагоги общеобразовательных организаций, учебная нагрузка которых составляет не менее 9 часов в неделю по предметам «Русский язык и литература», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Экология» и «История».

Еще один конкурс — «Педагогический олимп» — позволит выявить 36 лучших учителей, которые получат выплаты в размере 50 тыс. рублей каждый.

Его итоги будут подводиться по номинациям «Педагогическая надежда», «Педагогическое мастерство», «Преданность педагогической профессии», «Лучший организатор спортивно-оздоровительной работы» и «Лучший воспитатель».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, прием документов на эти конкурсы стартует 13 июня. Он будет осуществляться в Институте регионального развития на улице Попова.

Итоги будут подведены 31 июля.
Актуальное
Читайте также
«Ростелеком» объявил «Легкую цену» на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» В Пензе начата проверка по факту ДТП с участием фуры, в котором пострадал ребенок
Пензенские коммунисты не будут участвовать в митинге против коррупции — обком Задержан водитель, скрывшийся после наезда на пешехода в Пензе
Двое пензенских выпускников удалены с ЕГЭ за наличие шпаргалки и телефона Мэр Пензы поблагодарил соцработников за неустанный труд
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама