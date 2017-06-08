В Пензенской области 11 педагогов получат по 100 тыс. рублей на инновационные проекты Образование

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Одиннадцать победителей конкурса «Педагогическая инициатива», организованного в Пензенской области, получат на реализацию своих инновационных проектов по 100 тыс. рублей.

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К участию в нем допускаются педагоги общеобразовательных организаций, учебная нагрузка которых составляет не менее 9 часов в неделю по предметам «Русский язык и литература», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Экология» и «История».

Еще один конкурс — «Педагогический олимп» — позволит выявить 36 лучших учителей, которые получат выплаты в размере 50 тыс. рублей каждый.

Его итоги будут подводиться по номинациям «Педагогическая надежда», «Педагогическое мастерство», «Преданность педагогической профессии», «Лучший организатор спортивно-оздоровительной работы» и «Лучший воспитатель».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, прием документов на эти конкурсы стартует 13 июня. Он будет осуществляться в Институте регионального развития на улице Попова.

Итоги будут подведены 31 июля.